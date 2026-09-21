Британец погиб в подводной пещере на глубине 88 метров – тело до сих пор не могут достать

Пещера (иллюстративная фотография)

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Во Франции погиб 43-летний гражданин Великобритании, который во время погружения застрял в узкой подводной пещере на глубине около 85-88 метров. Его тело нашли через два дня после исчезновения, однако спасателям до сих пор не удалось поднять его на поверхность из-за сложных условий.

Мужчина скрылся в пятницу, 18 сентября, во время погружения в пещере Гуффр-де-Сен-Совер на юго-западе Франции сообщает LAD Bible.

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По предварительным данным дайвер запутался в направляющем тросе в узком проходе на большой глубине, после чего не смог выбраться на поверхность.

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Мужчина входил в группу из восьми британских спелеодайверов. Об его исчезновении спасательные службы сообщили около 20:00.

В поисках привлекли подразделения подземного спасения французской системы реагирования ORSEC, пожарных и спелеологов. Сначала спасатели надеялись, что дайвер мог найти воздушный карман внутри пещерной системы.

По сообщениям, у мужчины был запас дыхательного газа примерно на восемь часов, а также резервный баллон.

В воскресенье, 20 сентября, его тело было обнаружено на глубине около 88 метров. Прокурор Каора Клара Рибейро подтвердила, что сразу достать погибшего не удалось из-за «чрезвычайно сложных» условий внутри пещеры.

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Французские власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

Гуффр-де-Сен-Совер считается известным местом среди опытных спелеодайверов и регулярно привлекает ныряльщиков из разных стран мира.

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