Британец Брэдли Таунсенд, который не имеет никакого военного опыта, поехал в Россию, чтобы присоединиться к армии, которая воюет против Украины.

Об этом сообщило издание The Sun.

33-летнего мужчину, который ранее проводил свободное время на рыбалке и занимался воспитанием детей, завербовали в армию Путина другие британские наемники Эйден Миннис и Бен Стимсон, с которыми он общался в Интернете.

Говорят, что семья Таунсенда очень расстроена, узнав, что он находится в России.

Его близкий друг рассказал, что тот солгал им, якобы едет в Румынию.

«Они понятия не имеют, почему он это сделал. Это обычный парень, который не имеет военного прошлого, но по какой-то причине ему пришла в голову эта безумная идея. Он не боец, и они понятия не имеют, откуда это взялось», — сказал он.

В видео, опубликованном в Сети, Таунсенд утверждает, что его никто не подталкивал к этому решению и он осознает, что не сможет вернуться домой и может погибнуть.

Таунсенду, как и Миннису и Стимсону, грозит тюрьма за военные преступления, если он вернется в Британию.

Что известно о других наемниках из Британии

39-летний Миннис сбежал из Британии еще в 2022 году, вступив в мотострелковый полк.

Бандит, отбывший четырехлетний срок заключения за расистское нападение, имеет российский паспорт и медаль за храбрость.

Его семья в Чиппенхэме, графство Уилтс, отказалась от него.

50-летний Стимсон из Олдхэма присоединился к поддерживаемым Россией силам на Донбассе в 2024 году.

Он был заключен в Великобритании в 2015 году за присоединение к российским сепаратистам на востоке Украины.

Напомним, Россия завербовала до 15 тысяч граждан Кубы для войны против Украины. Но главная цель таких действий врага не военная, а пропагандистская.