Британия аннулировала аккредитацию российского дипломата и его супруги: названная причина

В Лондоне объяснили, что это ответ на последние действия Москвы.

Великобритания отозвала аккредитацию у российского дипломата и его жены в ответ на аналогичные действия Москвы по отношению к британским дипломатам.

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

В ведомстве заявили, что в течение последних двенадцати месяцев Россия проводила "все более агрессивную и скоординированную", направленную на преследование британских дипломатов, выдвигая "злостные и абсолютно безосновательные обвинения" по их работе.

"Высылка Россией на этой неделе британского дипломата и его супруги является очередной эскалацией. Обвинения, выдвинутые против этих лиц, абсолютно неправдивы, сфабрикованы для того, чтобы оправдать все более сильное преследование британских дипломатов", – говорится в заявлении ведомства.

В МИД Британии отметили, что РФ пытается подтолкнуть британское посольство в Москве к закрытию и не принимает во внимание опасные эскалационные последствия своих действий. Кроме того, в ведомстве заявили, что вызов российского посла в МИД Британии в среду был знаком, что Британия не намерена мириться с запугиванием сотрудников британского посольства и их семей.

"Итак, мы принимаем немедленные ответные меры, отзывая аккредитацию российского дипломата и его жены", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Молдова высылает дежурного работника посольства РФ после обысков в парламенте.

Мы ранее информировали, что в Словении осудили и выдворили российских супругов за шпионаж с поддельными паспортами.

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