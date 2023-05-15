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Британия анонсировала обучение украинских пилотов и работает над передачей F-16

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Британия анонсировала обучение украинских пилотов и работает над передачей F-16

Британия работает с другими странами по передаче истребителей F-16 Украине / Фото: Associated Press

Этим летом стартует начальный этап обучения украинских пилотов базовой подготовке.

В правительстве Великобритании сообщили, что уже летом государство начнет обучение украинских пилотов, и уже сейчас работает с другими странами по передаче истребителей F-16 Украине.

Об этом говорится в заявлении британского правительства 15 мая.

В ведомстве напомнили, что британский премьер-министр Риши Сунак анонсировал в феврале разработку новой программы для обучения украинских пилотов. Все для поддержки усилий Украины по созданию новых ВВС, оснащенных истребителями F-16.

"Этим летом мы приступим к начальному этапу обучения украинских пилотов базовой подготовке. Мы адаптируем программу, которую используют британские пилоты, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов", – говорится в заявлении правительства Британии.

Там добавили, что эта подготовка проходит наряду с усилиями государства по сотрудничеству с другими странами в вопросе предоставления Украине истребителей F-16, которые она выбрала для себя в качетсве лучших. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 мая отправился в Лондон, в том числе для встречи с Сунаком. Глава государства также анонсировал продолжение сотрудничества с Британией по расширению возможностей Украины на земле и в небе.

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Дата публикации
Просмотры
837
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