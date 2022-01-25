Британия без колебаний введет жесткие санкции против Путина в случае нападения России на Украину — Джонсон

Британия без колебаний введет жесткие санкции против Путина в случае нападения России на Украину — Джонсон

Борис Джонсон предостерег Путина о разрушительных последствиях для российской экономики от санкций.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте заявил, что правительство страны готово без колебаний и раздумий ввести жесткие санкции против РФ и лично Владимира Путина, если он решится вторгнуться в Украину.

Такое заявление Джонсон сделал 25 января в зале Палаты общин Соединенного Королевства.

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"Этой зимой нам приходится наблюдать за зрелищем, которое мы надеялись никогда больше не увидеть в Европе: большая и мощная страна собрала солдат и танки на границах своей страны-соседки с очевидной целью вторжения. Конечно, Россия уже совершила и продолжает совершать нападение на Украину с В 2014 году, незаконно аннексировав более 25 тысяч квадратных километров ее территории и начав войну на Донбассе. И с того дня Украине не приходилось иметь ни одного дня покоя и мира", — сказал Джонсон.

Он сообщил, что предупредил президента страны-агрессора Владимира Путина о разрушительных последствиях для российской экономики от санкций, подготовившихся странами НАТО и ЕС, в случае ее нападения на территорию Украины.

Если предприниматель Путин был подход к пути bloodshed and destruction в Украине, он должен представить, что это должно быть как трогательное и futile.



My full statement: https://t.co/Ff6LatbVu8 pic.twitter.com/aenTopTO5x — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 25, 2022

Премьер Британии рассказал, что провел виртуальную встречу с президентом Байденом, президентом Макроном, канцлером Шольцом, президентом Дудой, премьер-министром Драги, генеральным секретарем Столтенбергом, президентом Мишелем и президентом фон дер Ляен. Во время разговора лидеры стран договорили вводить "строгие санкции", которые могут помочь в сдерживании военного напряжения РФ у украинских границ.

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"Мы договорились, что будем отвечать в унисон на любое нападение России на Украину, в унисон, вводя скоординированные и строгие санкции, труднее, чем мы вводили ранее против России. И мы договорились о необходимости скорейшего завершения этих мер, чтобы максимизировать их сдерживающий эффект. Мы в Великобритании без колебаний усилим наши национальные санкции против России в ответ на какие-либо действия президента Путина", — сказал Джонсон.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае широкомасштабного нападения РФ на Украину.

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