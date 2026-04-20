Британия до сих пор не задержала ни одного танкера теневого флота РФ, хотя обещала — FT

Нефтяной танкер / © Associated Press

Королевский военно-морской флот Великобритании не задержал ни одного российского нефтяного танкера под санкциями, несмотря на громкие заявления премьер-министра Кира Стармера о намерениях преследовать суда теневого флота.

Об этом пишет The Times.

В прошлом месяце Стармер допускал возможность высадки на танкеры спецназовцев и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью. Впрочем, никаких практических шагов так и не сделано. Министерство транспорта обвиняют в затягивании процесса, а в ведомствах до сих пор нет ответа на вопрос, где содержать захваченные суда и кто будет за это платить.

Чиновники ссылаются на прецедент с судном MV Matthew, зарегистрированным в Панаме, которое ирландские власти задержали в сентябре 2023 года с более чем 2,2 тоннами кокаина на борту стоимостью около 157 миллионов евро. Расходы на содержание, охрану и стоянку этого судна уже превысили 10 миллионов фунтов стерлингов. Именно такого сценария опасаются британские чиновники, и он сдерживает какие-либо решительные действия.

Министр иностранных дел Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд выразили особую обеспокоенность: задержание танкеров может побудить членов российских экипажей подавать запросы на убежище в Великобритании.

Кроме того, по данным The Times, флот не захватывает суда после получения юридической консультации от генерального прокурора лорда Гермера. Великобритания ограничивается лишь вспомогательной ролью во время операций против российских танкеров.

В общей сложности российский теневой флот насчитывает около 700 судов, обеспечивающих перевозку примерно 40% всего российского нефтяного экспорта. Великобритания уже ввела санкции против 544 таких судов. Чтобы обходить ограничения, корабли регулярно меняют названия, владельцы, флаги и регистрационные данные. Они также представляют экологическую угрозу из-за слабого страхового покрытия и ненадлежащее техническое обслуживание риск нефтяных утечек остается высоким.

Напомним, посольство РФ в Великобритании раскритиковало решение Лондона разрешить военным высаживаться на суда так называемого «теневого флота» России, проходящие транзитом через британские территориальные воды.

Мы ранее информировали, что российский «теневой флот» нефтяных танкеров, пытающийся обойти западные санкции, может нанести катастрофический ущерб окружающей среде в водах Великобритании.