Британия готовит ядерный щит для Европы: какие страны получат защиту

Ядерное оружие / © Getty Images

Реклама

Великобритания предложила распространить свою национальную ядерную защиту на девять европейских стран-партнеров в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) — вне официальных механизмов НАТО. Уже в ноябре в Осло страны могут подписать соглашение, фактически расширившее действие британского «ядерного зонтика».



Об этом пишет финское издание Iltalehti со ссылкой на главу парламентского комитета по обороне Гейкки Аутто.

Что такое «ядерный зонтик» и кто его получит

«Ядерный зонтик» — это система гарантий безопасности, при которой ядерное государство берет на себя обязательство сдерживать агрессию против союзников, не имеющих собственного ядерного оружия, в частности благодаря угрозе ядерного ответа. В рамках нового формата JEF дополнительное британское ядерное сдерживание может распространиться на:

Реклама

Финляндию.

Данию.

Эстонию.

Исландию.

Латвию.

Литву.

Нидерланды.

Норвегию.

Швецию.

© ТСН

Вместе с самой Британией это формирует коалицию из 10 государств, сосредоточенную на безопасности Балтийского, Северного морей и Северной Атлантики.

Реклама

Как Великобритания будет защищать союзников

Ключевым элементом британского сдерживания станут атомные подлодки, которые уже патрулируют Атлантику.

«Финляндия уже под ядерным зонтиком. Это гарантировано нашими субмаринами, которые сейчас находятся в море», — заявил командующий ВМС Великобритании адмирал Гвин Дженкинс во время визита в Финляндию.

Одновременно страны JEF создают новые боевые подразделения – мобильные силы быстрого реагирования, которые смогут действовать без обязательной активации 5 статьи НАТО. Это означает, что союзники смогут быстрее и гибче реагировать на угрозы в регионе, не дожидаясь консенсуса всего Альянса.

Для Финляндии эта инициатива становится частью так называемого «третьего столба» обороны. Первый столб – надежная национальная армия, второй – членство в НАТО, третий – сеть двусторонних и многосторонних соглашений, укрепляющих сдерживание.

Реклама

Глава оборонного комитета парламента Финляндии Хейкки Аутто назвал предложение Британии «важной конкретикой», которая дополняет НАТО, а не заменяет его. По его мнению, такие региональные соглашения в конечном счете "усиливают всю боеспособность Альянса".

Почему Европа усиливает оборону

Новая ядерная инициатива Британии стала ответом на конкретные угрозы, фиксирующие западные разведки. По данным The Guardian, Россия готовит масштабную эскалацию в течение следующих шести месяцев, чтобы одержать победу в Украине любой ценой.

Также британский эксперт по обороне Майкл Кларк предупредил, что Путин планирует мобилизовать еще 300-400 тысяч солдат и может привлечь войска КНДР для поддержки на фронте.

Недавно американская разведка уже предупредила союзников о высокой вероятности российских диверсий на территории Североатлантического союза. В частности, не исключаются запуски беспилотников Гербера с коммерческих судов в Средиземном и Балтийском морях для поражения инфраструктуры в странах ЕС.

Реклама

Особенно сложное положение в Литве через Сувалкский коридор — единственный сухопутный путь, соединяющий Балтию с остальными НАТО. В случае конфликта, Россия может быстро заблокировать этот коридор, изолировав все три страны от союзников. Латвия и Эстония также сталкиваются с постоянными кибератаками и попытками российской разведки дестабилизировать ситуацию изнутри.

После вступления в НАТО в 2023 году Финляндия продлила общую границу с Россией почти вдвое — до 1 340 километров. Москва уже ответила ограничением транзита через границу, закрытием консульств и постоянными угрозами «соответствующих мер».

Эксперты предполагают, что именно Финляндия может стать одной из первых целей в случае конфликта из-за близости к Санкт-Петербургу (менее 150 км от границы) и контроля над Финским заливом. Однако президент Финляндии Александер Стубб не верит в прямое военное нападение России . В своих публичных выступлениях он неоднократно отмечал, что «хотя угроза со стороны Москвы остается реальной, полномасштабное вторжение в Финляндию маловероятно».

Напомним, ранее мы писали, как Россия может готовить атаки на страны НАТО , чтобы оказывать давление на Запад и добиваться прекращения помощи Украине.

Также стало известно, как Россия расширяет морские и гибридные угрозы для стран ЕС и НАТО.

Новости партнеров

Новости партнеров