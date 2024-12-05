Британия готовится к вероятному наступлению Путина на Европу в 2027 году: хватит ли сил армии

Армия Британии сталкивается с трудностями с набором новых военнослужащих и низким моральным духом среди служащих.

Великобритания и ее союзники оказались на грани новой ядерной эры, заявил глава вооруженных сил Тони Радакин, призвав страну "закалить свою решимость".

Как сообщает The Times, опасения растут из-за возможности поражения Украины в войне с Россией, что может подтолкнуть Владимира Путина к наступлению на Восточную Европу в ближайшие годы.

“Наше единство, сплоченность, экономика могут выдержать это давление. Мы не должны ни беспокоиться, ни расслабляться”, — заявил Радакин, подчеркивая необходимость подготовки к возможному конфликту до 2027 года.

По данным главы Вооруженных сил, численность постоянной армии Великобритании уменьшилась до 71 347 человек, что является самым низким показателем со времен Наполеона. Министр обороны Джон Гили предупредил, что к следующему году этот показатель может упасть ниже 70 тысяч.

Союзники, в частности США, в частном порядке отмечали, что такое количество военных недостаточно. Газета также отмечает, что даже если правительство решит увеличить численность армии, это будет сложно реализовать из-за трудностей с набором новых военнослужащих и низкий моральный дух среди служащих.

Напомним, что Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине необходимо будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации для противостояния российской агрессии.