Британия готовится к войне: внедряют масштабный план для всей страны

Великобритания разрабатывает обновленную версию масштабного плана подготовки страны к военному положению. В так называемой «Правительственной военной книге» будут охвачены все аспекты — от армии и полиции до больниц и промышленности.

Об этом сообщил главнокомандующий вооруженных сил, главный маршал авиации сэр Ричард Найтон в интервью Sky News.

По его словам, этот масштабный план потребует от населения Великобритании другого мышления об устойчивости, опираясь на уроки Холодной войны, но «в современном контексте, с современным обществом, с современной инфраструктурой».

Издание отметило, что система таких «военных книг» была создана еще во время Первой мировой войны и ранее делала Великобританию одной из наиболее подготовленных к войне стран мира. После завершения Холодной войны она постепенно утратила актуальность и в начале 2000-х годов была фактически свернута.

Ричард Найтон заявил, что считает правильным восстановление такого масштабного плана подготовки к войне, которая, по определению НАТО, включает не только военный, но и гражданский компонент.

Речь идет, в частности, об обеспечении устойчивости критической инфраструктуры — энергетики, водоснабжения и транспорта — не только к природным катастрофам, но и к угрозам военного характера.

«Когда когда мы думаем об обновлении нашей водной, электрической или транспортной инфраструктуры, мы должны думать об угрозе действий со стороны противника, который находится на грани войны, а не только о гибридной угрозе», — сказал он.

Командующий британскими вооруженными силами подчеркнул, что гражданское население должно осознавать: относительный мир, которым Великобритания наслаждалась в течение последних 30 лет, находится под все большей угрозой.

«Это требует от нас самообразования и помощи населению в понимании некоторых из этих угроз, а также того, что они могут сделать для поддержки нации и потенциальной поддержки вооруженных сил», — подытожил он.

Как Европа готовится к большой войне

Напомним, на фоне российской агрессии страны Северной Европы готовят планы возможной трансграничной эвакуации гражданского населения в случае военного конфликта в регионе.

Франция планирует к 2030 году увеличить свои запасы ракет и беспилотников на 400%, выделив на это беспрецедентные 8,5 миллиарда евро.

Тем временем украинские военные инструкторы помогут немецким вооруженным силам подготовиться к защите от любого нападения России на НАТО до 2029 года.