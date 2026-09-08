Британия готовится к возможной войне с Россией: сколько ветеранов планируют привлечь

Великобритания / © Unsplash

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Великобритания планирует привлечь в стратегический резерв около 95 тысяч бывших военнослужащих. Это происходит на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией.

Об этом заявила министерша по делам Вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс, сообщает The Telegraph.

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По ее словам, в следующем году британские власти проведут масштабные учения, в ходе которых проверят, насколько быстро ветеранов можно будет вызвать на службу, обеспечить необходимым снаряжением и привлечь к выполнению задач.

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«Стратегический резерв — это реальное обязательство для входящих в него. В следующем году, во время наших учений, мы будем отрабатывать процедуры их вызова, привлечения, обеспечения снаряжением и все другие шаги, необходимые для надлежащего использования стратегического резерва», — сказала Сандер-Джонс.

Она подчеркнула, что бывшие военнослужащие могут сыграть немаловажную роль в защите страны.

Британская армия сократилась до рекордно низкого уровня

Подготовка к возможному масштабному конфликту происходит на фоне сокращения британской армии до наименьшей численности более 200 лет.

В настоящее время около 71 тысяч полностью подготовленных военнослужащих регулярной армии готовы к развертыванию.

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В то же время правительство признало проблемы с системой учета бывших военных. По словам чиновников, у страны нет эффективного механизма для отслеживания и поддержки контакта с людьми, которые покинули службу, а также не знают, где находится значительная часть резервистов.

В настоящее время британские резервные силы насчитывают около 32 тысяч активных военнослужащих.

Возраст мобилизации ветеранов хотят повысить

В январе британские власти объявили об изменениях, предусматривающих повышение возраста, к которому ветеранов можно будет мобилизовать, с 55 до 65 лет.

По действующим правилам бывших военнослужащих могут вызвать на службу в случае национальной опасности, чрезвычайной ситуации или нападения на Великобританию.

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Новый законопроект расширит эти полномочия. Ветеранов также смогут привлекать для подготовки к приближенным к военным ситуациям.

На этом фоне в Великобритании все чаще говорят о необходимости усиления обороноспособности страны и подготовки к потенциальному конфликту с Россией к 2030 году.

В то же время на прошлой неделе Министерство обороны сообщило о положительной динамике с набором в армию: впервые с 2021 года за целый год в регулярные Вооруженные силы вступило больше людей, чем уволилось. Однако прирост оказался незначительным — численность армии увеличилась всего на 170 военнослужащих.

Как мы писали ранее, Россия усиливает давление на Великобританию из-за ее поддержки Украины и угрожает возможными ударами по британским предприятиям, которые производят дроны для ВСУ. В Кремле все острее реагируют на намерения Лондона углублять военную помощь Киеву, в частности, передавать технологии для ракет Storm Shadow/SCALP. Британские эксперты предупреждают, что Москва может прибегнуть к гибридным атакам, диверсиям и кибератакам против инфраструктуры и экономических объектов страны.

В то же время, британские чиновники считают, что Путин вряд ли заинтересован в прямом военном столкновении с НАТО, а дальнейшая эскалация может создать серьезные риски уже для самого Кремля.

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