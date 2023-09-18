Британия хочет привлечь к ответственности своих летчиков, обучающих пилотов Китая

Пока неизвестно, о каких именно изменениях идет речь и каким образом пилоты будут наказаны.

Великобритания планирует привлечь к ответственности бывших военных летчиков, помогавших обучать пилотов для Китая.

Также читайте Салливан и глава МИД Китая обсудили войну в Украине

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шеппс, сообщает The Telegraph.

"После выявления угрозы вербовки пилотов китайскими военными британское правительство внесло изменения в законодательство. Вскоре они вступят в силу", — заявил министр обороны Британии.

Вместе с тем он не уточнил, о каких именно изменениях идет речь и каким образом пилоты будут наказаны.

Отметим, что в 2022 году 30 бывших британских летчиков согласились на "очень щедрые" условия найма, предложенные Китайом третьим лицам за работу, в том числе в летной академии, базирующейся в Южной Африке.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал Запад из-за медленных поставок Украине оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что США готовятся к войне с Китаем на основе опыта Украины.

Читайте также: