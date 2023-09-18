Британия хочет привлечь к ответственности своих летчиков, обучающих пилотов Китая

Пока неизвестно, о каких именно изменениях идет речь и каким образом пилоты будут наказаны.
Великобритания планирует привлечь к ответственности бывших военных летчиков, помогавших обучать пилотов для Китая.
Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шеппс, сообщает The Telegraph.
"После выявления угрозы вербовки пилотов китайскими военными британское правительство внесло изменения в законодательство. Вскоре они вступят в силу", — заявил министр обороны Британии.
Вместе с тем он не уточнил, о каких именно изменениях идет речь и каким образом пилоты будут наказаны.
Отметим, что в 2022 году 30 бывших британских летчиков согласились на "очень щедрые" условия найма, предложенные Китайом третьим лицам за работу, в том числе в летной академии, базирующейся в Южной Африке.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал Запад из-за медленных поставок Украине оружия.
Кроме того, мы ранее информировали, что США готовятся к войне с Китаем на основе опыта Украины.
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