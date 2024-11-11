Британия и Франция будут пытаться помешать Трампу сократить поддержку Украины – Telegraph

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на то, что планирует сократить помощь Украине. Британия и Франция хотят этому помешать.

Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что в понедельник премьер-министр Британии Кир Стармер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что они предпримут последнюю попытку воспрепятствовать усилиям Трампа по сокращению поддержки США Украины.

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В частности, лидеры двух государств обсудят, можно ли убедить действующего президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow вглубь территории России.

Как пишет The Telegraph, в Лондоне надеются, что Байден наконец-то даст одобрение, которое Киев пытался получить в течение нескольких месяцев.

Эти усилия предпринимаются в то время, когда мировые лидеры пытаются понять, насколько радикально победивший на выборах президента США на прошлой неделе Трамп намерен изменить политику Америки в отношении Украины.

Издание напоминает, что на протяжении всей своей президентской кампании Трамп говорил о прекращении войны в Украине с "первого дня", что вызвало опасение, что он заставит Киев смириться с территориями, отданными России.

"Мы очень хотим быть уверены, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января (когда Трамп станет президентом США), а не просто отложить все в следующую администрацию", – сказал один из источников.

Другой источник сообщил, что Байден, как ожидается, откроет краны, передав Киеву дополнительную финансовую помощь за несколько недель до того, как он покинет Белый дом.

Также ожидается, что Стармер и Макрон обсудят последствия предстоящего президентства Трампа для Ближнего Востока и возможность торговой войны с Европой.

Напомним, президент США Джо Байден намерен потратить все доступные деньги на помощь для Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Он отметил, что речь идет о 6 миллиардах долларов.

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