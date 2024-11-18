Британия и Франция разрешили Украине бить ракетами по России, но есть ограничения – СМИ

Ракеты Storm Shadow/SCALP ВСУ могут использоваться только для атак на цели в Курской области, отмечает источник.

Украина действительно получила разрешение на использование ракет Storm Shadow/SCALP совместного производства Франции и Великобритании в целях на территории России.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-политических кругах.

Чиновник отметил, что ракеты Storm Shadow/SCALP ВСУ могут использовать только для атак на цели в Курской области.

К слову, по мнению бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Николаса Уильямса, отмена ограничений на применение украинскими войсками дальнобойного оружия американского производства вглубь территории РФ "имеет большое значение для конечной игры".

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