Миротворцы должны выступать гарантией безопасности для Украины в случае договоренностей с РФ о прекращении огня.

Лидеры Великобритании и Франции Кир Стармер и Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческих сил после потенциального соглашения о прекращении боевых действий.

Об этом сообщает The Telegraph.

Президент Франции уже обсудил эту идею с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Официальные лица в Лондоне и Париже содержат в тайне подробности разговоров. Однако многие источники в правительстве Великобритании утверждают, что дискуссия ведется, хотя окончательное решение еще не принято.

"Есть проблемы относительно того, что мы можем поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос – относительно рисков, которые может представлять миссия для этих войск, а также будет ли это эскалацией", — сообщил один из собеседников The Telegraph.

Публично позиция правительства Великобритании состоит в том, что западные союзники должны предоставить Зеленскому как можно больше поддержки, а украинцы сами должны решить, проводить ли переговоры и когда это сделать.

В частном же порядке, пишет издание, министры и политики ожидают, что Трамп заставит Украину и Россию сесть за стол переговоров и уже размышляют над тем, что будет дальше.

Одна из идей, о которой сейчас все чаще говорят не только в публичных дебатах, но и за закрытыми дверями в Вестминстере, состоит в том, придется ли западным войскам гарантировать соблюдение условий соглашения и безопасность подконтрольной Киеву территории.

Идет речь о том, что граница между Украиной и Россией с созданием демилитаризованной буферной зоны будут охранять войска Великобритании и европейских союзников.

Любая отправка войск будет оказывать значительное давление на бюджет министерства обороны в то время, когда казначейство ищет возможности для сокращения расходов. К тому же, развертывание тысяч британских войск в то время, когда военное руководство уже предупредило, что Соединенное Королевство не имеет возможности вести войну, может быть воспринято Россией как эскалация.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает отправку европейской миротворческой миссии в Украину для защиты от российской агрессии. Однако, по словам общественного деятеля Юрия Рашкина, США вряд ли поддержат эту инициативу, особенно в условиях президентства Дональда Трампа.

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