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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Британия и Германия разработают ударное оружие: какая его дальность

Обе страны подписали двусторонний оборонный пакт и отметили необходимость того, чтобы Европа могла оградить себя от любой эскалации войны в Украине.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Страны усиливают оборонное сотрудничество

Страны усиливают оборонное сотрудничество / © Associated Press

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие «глубокого высокоточного удара» с дальностью действия более 2000 км.

Об этом сообщает Reuters.

Проект основывается на прошлогоднем обязательстве по разработке нового оружия, когда обе страны подписали двусторонний оборонный пакт и отметили необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации войны в Украине.

«После подписания этого соглашения Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США и дал ясно понять, что ожидает от Европы ответственности за собственную безопасность. Это повлекло на континенте спешку по поиску путей стимулирования отечественной оборонной промышленности», — пишет издание.

Агентство отмечает, что глава Минобороны Британии Джон Гили и его немецкий коллега Борис Писториус на встрече в Берлине объявят о новом проекте дальнобойной пушки.

В более опасном мире НАТО и европейские союзники выступают единым фронтом. Это партнерство помогает нам превратить оборону в двигатель роста — создание рабочих мест, повышение квалификации и привлечение инвестиций по всей Великобритании и Германии», — заявил Гили накануне встречи.

Напомним, ранее мы писали, что Украина впервые продемонстрировала в действии отечественный лазерный комплекс «Тризуб».

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