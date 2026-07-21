Британия и Германия создают ракету, которая долетит до России: подробности

Великобритания и Германия создают ракету / © скриншот с видео

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Великобритания и Германия выходят на уровень «золотой эры» в сфере оборонного сотрудничества, ведь начали разрабатывать новую дальнобойную ракету для защиты Европы от российской угрозы

Об этом сообщает The Telegraph.

Великобритания и Германия совместно производят ракету против РФ

Совместный проект разработки высокоточной ракеты большой дальности Лондон и Берлин планируют создать к 2034 году. Это оружие рассматривают как средство для поражения путей снабжения войск Владимира Путина вглубь территории России.

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По данным источников, знакомых с оборонной стратегией Соединенного Королевства, в Лондоне окончательно отказались от стереотипов времен Холодной войны о Германии как пассивном игроке и теперь считают ее ключевым партнером в противодействии Кремлю.

Страны сблизились на фоне конструктивного подхода к оборонному взаимодействию. Для Берлина это стало желанной альтернативой спорам и борьбе амбиций, долгое время усложнявших его отношения с Францией. Также стороны фактически оставили в прошлом разногласия времен Brexit.

Основой углубленного партнерства стали два двусторонних соглашения — Trinity House и Кенсингтонское соглашение. Они открыли путь для ряда оборонных проектов под руководством немецкого промышленного сектора на территории Британии.

Речь идет о разработке морских дронов для защиты британских вод от российских диверсантов, строительстве специализированного комплекса «Gun Hall» стоимостью 400 млн фунтов стерлингов и выпуске обновленной версии бронемашин Boxer от концерна Rheinmetall для британской армии.

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Источники издания The Telegraph отмечают, что главным элементом этого сотрудничества является программа DPS. Она предполагает создание ракеты, способной поражать стратегические объекты на расстоянии около 2000 км.

Программа DPS оценивается в 30 млрд фунтов стерлингов. О ее запуске в качестве британского проекта с участием 12 стран-союзниц объявили на июльском саммите НАТО в Анкаре в 2026 году. По оценкам представителей оборонной индустрии, проект объединит немецкой финансирование и британский экспертный опыт по аналогии с расширением вооруженных заводов в Великобритании.

Толчком для оборонных инициатив стали прошлогодние реформы немецкого правительства в рамках политики «Zeitenwende» («Изменение эпох»), снявших ограничения на финансирование масштабных оборонных проектов в ответ на российскую агрессию против Украины.

Британские должностные лица стремятся оформить намерение о сотрудничестве в формальную программу до 2027 года. Сейчас рассматривают два варианта конструкции ракеты: низколетающую крылатую ракету для обхода систем ПВО и гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость, которая в пять раз превышает скорость звука.

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Представители администрации Дональда Трампа критически оценивают стремление европейских стран создать альтернативу американскому оборонному потенциалу.

В частности, заместитель министра обороны США Элбридж Колби в своей публикации в сети X отметил:

«Просто дело в том, что ни одна альтернативная страна или страны не могут конкурировать с оборонно-промышленной базой США ни по количеству, ни по качеству. Соединенные Штаты, как говорит президент, производят лучшее оборудование, и мы производим его в масштабах, с которыми не может сравниться ни один реальный конкурент».

Однако британские эксперты убеждены, что в Великобритании наступит «золотой век», если все запланированные разработки удастся реализовать.

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Когда Украина начнет производить ракеты для Patriot

Напомним, Украина рассчитывает до конца 2026 года получить техническую возможность самостоятельно производить ракеты для американских систем ПВО Patriot.

По словам президента Владимира Зеленского, локализация этого производства является важнейшим направлением развития украинской противоракетной обороны, относительно которого между сторонами уже есть политическая договоренность и идет работа над лицензиями.

Параллельно государство работает над усилением антибаллистической защиты еще по нескольким направлениям. Это включает в себя поставки ракет через программу PURL при финансовой поддержке европейских лидеров, двусторонние переговоры со странами Европы по дополнительным средствам ПВО, а также отдельные договоренности со странами Ближнего Востока, реализация которых зависит от региональной ситуации безопасности.

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