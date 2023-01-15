Британия, кроме танков Challenger 2, предоставит Украине около 30 артиллерийских установок

Правительство Великобритании подтвердило планы передать Украине эскадрилью из 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AS-90.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Британии.

"Отправка танков Challenger 2 в Украину является началом смены тактики поддержки со стороны Великобритании. Эскадрилья из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели. Ожидается, что за ними прибудут около 30 AS90 — крупных самоходных пушек, которыми будут управлять пять наводчиков" — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшие дни Великобритания приступит к обучению Вооруженных сил Украины использованию танков и артиллерийских пушек. Ожидается, что в понедельник, 16 января, министр обороны королевства Бен Уоллес предоставит дополнительную информацию по этому вопросу.

При этом премьер-министр Британии Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу собрать вместе европейских союзников, чтобы обеспечить максимально стратегический и скоординированный всплеск глобальной военной поддержки. В ближайшее время министр обороны отправится в Эстонию и Германию, чтобы обсудить усилия НАТО по оказанию помощи Украине, а министр иностранных дел Джеймс Клеверли отправится в Канаду.

Танки Challenger 2 для Украины.

9 января появилась неофициальная информация, что Великобритания впервые с начала войны в Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2.

Танки Challenger 2 находятся на вооружении английской армии с 1994 года. Один танк весит 62,5 тонны и вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой. Эти танки применялись во время боевых действий в Косово и Ираке. В настоящее время подразделение Challenger находится в Эстонии в рамках миссии НАТО в Восточной Европе по сдерживанию российской агрессии.

В субботу, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и поблагодарил за решение, "которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров".

В этот же день Риши Сунак подтвердил передачу Украине танков Challenger 2.

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