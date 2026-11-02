Британия меняет миграционные правила: кто сможет получить постоянный статус быстрее

Великобритания / © Unsplash

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Вместо пяти лет легального пребывания в Великобритании большинству мигрантов придется прожить там минимум десять лет. Для отдельных категорий этот срок может быть увеличен до 20 или даже 30 лет.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление министра внутренних дел Великобритании Шабаны Махмуд,

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Речь идет о разрешении на постоянное проживание ILR (indefinite leave to remain), которое дает иностранцам право бессрочно оставаться в Великобритании, работать, учиться, получать социальные выплаты и претендовать на государственное жилье.

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По действующим правилам, большинство легальных мигрантов могут подавать заявление на такой статус после пяти лет проживания в стране. Правительство предлагает установить базовый срок в десять лет, но предусмотреть возможность его сокращения или увеличения в зависимости от доходов иностранца, его вклада в экономику и уровня интеграции в британское общество.

Кто сможет получить постоянный статус быстрее

Предлагаемая система предусматривает разные сроки ожидания в зависимости от финансового положения мигрантов.

Речь идет о:

иностранцев с годовым доходом более 50 тысяч фунтов стерлингов. Они могут претендовать на постоянное проживание через пять лет;

тех, кто зарабатывает более 125 тысяч фунтов в год. Они смогут подавать заявление уже через три года;

мигрантов, получающих определенные виды социальной помощи или нарушающих визовые правила. Для них срок ожидания может быть увеличен до 20 лет.

Отдельные требования предусмотрены для искателей убежища и нелегальных мигрантов. В частности, для тех, кто прибыл в Великобританию морем на лодках, но впоследствии трудоустроился или поступил на учебу, период ожидания составит 20 лет.

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Если же человек приехал в страну нелегально, не работает и не учится, ему придется ждать 30 лет, прежде чем он сможет претендовать на постоянное видение на жительство.

Кроме того, для получения ILR заявитель должен не иметь судимостей и долгов перед британским государством, платить налоги по меньшей мере за последние три года, сдать экзамен по английскому языку и пройти тест на знание британского законодательства, истории и культуры Life in the UK.

Почему Великобритания изменяет миграционные правила

По словам Шабаны Махмуд, ужесточение требований должно помочь государству сэкономить миллиарды фунтов стерлингов, которые сейчас тратят на социальную поддержку мигрантов.

В то же время миграционная политика стала важным политическим вопросом для правящей лейбористской партии. Ее позиции ослабляет конкуренция с правопопулистской партией Reform UK, активно использующей тему иммиграции в своей политической программе.

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Махмуд раньше обращала внимание на масштабы миграционного прироста населения. По ее словам, в период с 2021 по 2024 год благодаря миграции населения Великобритании увеличилось на 2,6 млн человек.

«Приблизительно каждый тридцатый житель нашей страны приехал в течение этих четырех лет», — заявляла министерша.

Она также отмечала, что низкооплачиваемые мигранты, которые привозят с собой неработающих членов семьи и детей, могут создавать дополнительную нагрузку на государственный бюджет.

По официальной статистике, чистая миграция в Великобританию достигла пика почти в миллион человек в 2023 году. Однако в дальнейшем показатель начал снижаться. В 2025 году он сократился вдвое по сравнению с предыдущим годом и составил 117 тысяч человек.

В настоящее время в Великобритании проживает около 70 млн человек. С 2004 года, когда Европейский Союз расширился за счет стран Восточной Европы, население страны увеличилось почти на 11 млн. человек, преимущественно благодаря миграции.

Новые правила должны ввести в будущем, однако точных сроков вступления в силу британское правительство пока не назвал.

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