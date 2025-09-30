Британия меняет правила для беженцев: что нужно знать украинцам

Беженцы

Правительство Великобритании объявило о существенных изменениях в правилах, регулирующих получение бессрочного вида на жительство (ILR). Новая стратегия значительно усиливает требования к иностранцам, включая украинцев, стремящихся получить постоянный статус. Теперь только хорошей репутации и базового знания языка будет недостаточно.

Об этом пишет The Guardian.

Министр внутренних дел Шабан Махмуд подтвердил, что реформа направлена на обеспечение того, чтобы иностранцы, получающие ILR, внесли ощутимый вклад в британское общество.

Согласно новым правилам, заявители теперь должны:

Высокий уровень английского языка: Базового понимания недостаточно. Правительство ожидает, что уверенное владение языком будет способствовать их интеграции в профессиональную и социальную сферу.

Обязательный социальный взнос: Кандидаты должны предоставить доказательства трудоустройства или волонтерской работы, а также подтвердить уплату государственного страхования, не получая государственных выплат.

Безупречная репутация : Правительство ужесточает требования к репутации. Заявители предупреждают, что даже незначительные уголовные правонарушения могут привести к задержкам или полному отказу в предоставлении бессрочного вида на жительство.

Что означают эти изменения для украинцев

Новая иммиграционная политика особо подчеркивает положение украинцев, получивших временное убежище с начала полномасштабной войны.

Для этой категории лиц Великобритания теперь потребует не просто знания, а уверенное владение английским языком. Это является ключевым отличием от предыдущих, менее строгих требований.

Также, как и для всех иностранцев, для украинцев обязательным является участие в рабочей или волонтерской деятельности, чтобы подтвердить свой активный вклад в общество.

Кого не коснутся изменения

Реформа рассматривается как ответ на значительное давление со стороны политических сил, в частности партии Reform UK, призывавшие к усилению иммиграционной политики.

В то же время, Лейбористская партия объяснила, что эти изменения не коснутся тех лиц, которые уже получили бессрочное вид на жительство (ILR). Более жесткие критерии будут применяться исключительно к будущим заявителям, которым придется отвечать новым, более строгим, стандартам.

Напомним, что правительство Литвы решило продлить временную защиту для граждан Украины, которые остаются из-за войны. Теперь он будет действовать до 2027 года . Ранее эта защита действовала до 4 марта 2026-го.