- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 498
- Время на прочтение
- 2 мин
Британия может направить истребители в Польшу после вторжения российских дронов
Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши вывело агрессию России на "новый уровень враждебности".
Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к Вооруженным силам с предложением рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей после атаки российских дронов. В частности, речь идет о направлении в эту страну истребителей «Тайфун».
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши вывело агрессию России на «новый уровень враждебности».
Джон Хили напомнил, что еще до июля этого года истребители «Тайфун» Королевских ВВС действовали в Польше в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
«Мы… являемся частью регулярной миссии по патрулированию воздушного пространства. Еще шесть недель назад у нас над Польшей было шесть истребителей Typhoon — часть британского компонента этой миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства», — сказал он после переговоров с представителями оборонных ведомств Польши, Италии, Франции и Германии.
Британский министр заверил, что его страна как часть НАТО сделает все возможное в рамках коллективной защиты, за которой обратилась Польша.
«Сейчас в Польше находится 300 британских военнослужащих, которые усиливают НАТО и помогают польским силам сдерживания и обороны», — добавил он.
Истребители Королевских ВВС не участвовали в сбитии российских беспилотников в воздушном пространстве Польши во время ночных атак на Украину.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Нидерланды, Италия, Польша и Германия сыграли определенную роль в реагировании на вторжение дронов.
Напомним, НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В рамках этой процедуры уже состоялись консультации.