Британия может направить истребители в Польшу после вторжения российских дронов

Истребитель "Тайфун" / © Википедия

Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к Вооруженным силам с предложением рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей после атаки российских дронов. В частности, речь идет о направлении в эту страну истребителей «Тайфун».

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши вывело агрессию России на «новый уровень враждебности».

Джон Хили напомнил, что еще до июля этого года истребители «Тайфун» Королевских ВВС действовали в Польше в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

«Мы… являемся частью регулярной миссии по патрулированию воздушного пространства. Еще шесть недель назад у нас над Польшей было шесть истребителей Typhoon — часть британского компонента этой миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства», — сказал он после переговоров с представителями оборонных ведомств Польши, Италии, Франции и Германии.

Британский министр заверил, что его страна как часть НАТО сделает все возможное в рамках коллективной защиты, за которой обратилась Польша.

«Сейчас в Польше находится 300 британских военнослужащих, которые усиливают НАТО и помогают польским силам сдерживания и обороны», — добавил он.

Истребители Королевских ВВС не участвовали в сбитии российских беспилотников в воздушном пространстве Польши во время ночных атак на Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Нидерланды, Италия, Польша и Германия сыграли определенную роль в реагировании на вторжение дронов.

Напомним, НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В рамках этой процедуры уже состоялись консультации.