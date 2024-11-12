Британия может отправить войска в Украину: Борис Джонсон сделал заявление после победы Трампа

Джонсон заявил, что его страна может столкнуться с необходимостью отправить войска в Украину в случае прекращения финансирования США.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности отправки войска в Украину, в случае если следующий президент США Дональд Трамп сократит финансирование.

Об этом говорится в The Telegraph.

Джонсон подчеркнул, что если Россия одержит победу в войне, Британии придется активизировать свою поддержку Украины, чтобы защитить Европу от потенциальной угрозы.

Джонсон также предостерег, что некоторые республиканцы в США настроены против помощи Украине и имеют пропутинские взгляды и "сумасшедшие" идеи о войне. А это повлияет на международную политику.

Бывший премьер-министр Великобритании считает многомиллиардную помощь Западу Украине "инвестицией" в будущее, которая сдержит возможную агрессию со стороны России и Китая, защищая тем самым демократические государства Европы.

Он отметил, что в случае падения Украины под ударом могут оказаться страны Балтии, Грузия, а также другие государства, в частности в Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море.

"То, что я говорю, для людей, которые смотрят и думают: "Почему мы поддерживаем украинцев?" Это потому, что в противном случае наша коллективная безопасность будет действительно ухудшена из-за возрожденной России, которая угрожает разным частям Европы, и тогда нам придется заплатить за то, чтобы отправить британские войска, чтобы помочь защитить Украину", – сказал Джонсон.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать более жесткую позицию по поводу войны в Украине, чем во время своей предвыборной кампании.

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