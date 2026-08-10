Британия может расширить "ядерный зонтик" на Украину: какой план обсуждают на Даунинг-стрит

Британия может расширить ядерную защиту на Украину / © Pexels

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Великобритания может вернуться к единому рынку ЕС по новому плану сотрудничества. Именно такая идея оказалась на столе у премьер-министра Энди Бернема. Главное условие — Лондон должен расширить свой ядерный щит и военную силу на весь континент в обмен на доступ к беспошлинной торговле с ЕС.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Британия может расширить «ядерный зонтик» на Украину

Автором резонансного плана стал бывший консервативный депутат Ник Боулз, который в 2019 году покинул Тори и подготовил рекомендации правительству лейбористов. Документ уже прошел по кабинетам высокопоставленных должностных лиц, в частности, попал к советнику по нацбезопасности Джонатану Пауэллу.

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Суть предложения заключается в создании так называемой Европейской конфедерации, которая должна объединить торговую зону ЕС с оборонными обязательствами НАТО. В такой союз предлагают привлечь не только Британию, но и Украину, Швейцарию, Норвегию и страны Западных Балкан.

Чтобы войти в этот блок, Британия обязуется поднять оборонные расходы до 3,5% ВВП и распространить действие системы «Тридент» на тех союзников вне НАТО, которые до сих пор не имели ядерного прикрытия. Лондон же рассчитывает получить доступ к рынку товаров ЕС без возврата к безвизу и угрозы перехода на евро.

Для Украины проект предусматривает отдельную роль: сохранение сильной армии как главного щита против будущей российской агрессии, а также активный обмен технологиями беспилотников с европейскими партнерами.

Ник Боулз объяснил, что Европа должна менять подходы из-за непредсказуемости Вашингтона. Ведь нет никаких гарантий, что Дональд Трамп или кто-либо другой в Белом доме будет «защищать Европу так, будто это Канзас». Экс-депутат убежден, что традиционные попытки выторговать себе особый статус провалятся.

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«Если мы будем пытаться провести двусторонние переговоры, в которых мы будем пытаться убедить ЕС предоставить нам доступ к единому рынку товаров, мы потерпим неудачу. Но если мы сделаем предложение, которое решит проблемы, такие как проблема Украины… это та возможность, когда продвижение предложения может быть легче. Мы можем объяснить, что это не просто эгоистическое британское соглашение, это соглашение, которое вы можете использовать для решения других проблем самостоятельно».

Ранее Брюссель уже отклонял предложения Лондона по выборочному доступу к рынку товаров, поскольку не хотел идти на уступки стране вне блока. Чтобы смягчить позицию ЕС, в план Боулза добавили новые стимулы — от программ молодежной мобильности до совместных технологических стартапов.

Хотя эта концепция еще не является официальным курсом Даунинг-стрит, у Великобритании сейчас есть пространство для маневра, поскольку новый премьер Бернем еще не определился с окончательным вектором «перезагрузки» взаимоотношений с Европой.

Источники в британском правительстве сообщили The Telegraph, что предложения по углублению сотрудничества с ЕС готовят к саммиту лидеров, который планируют провести в октябре.

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Еще одна страна НАТО готова разместить ядерное оружие возле РФ

Напомним, лидеры парламентских фракций Литвы и президент Гитанас Науседа пришли к практически единогласному согласию о необходимости полного изъятия из конституции страны статьи 137.

Эта норма запрещает размещение иностранных военных баз и ядерного оружия, что, по словам парламентариев, является устаревшим ограничением, которое оставляет страну в серой зоне внутри НАТО.

Вильнюс рассматривает возможность размещения американского ядерного арсенала как ключевой способ сдерживания России, стремясь быть полноправным членом Альянса, по примеру Финляндии, которая недавно отменила аналогичный запрет. Спикер парламента Юозас Олекас подчеркнул, что именно ядерное сдерживание является основным инструментом безопасности в нынешних условиях.

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