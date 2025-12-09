Британия может уступить доминирование в Атлантике РФ: командующий ВМС сделал тревожное предупреждение

Британский флот

Реклама

Великобритания близка к тому, чтобы впервые со времени окончания Второй мировой войны потерять Атлантику в пользу России.

Такое мнение высказал командующий британскими Военно-морскими силами, первый лорд Гуин Дженкинс, его слова цитирует The Times.

Дженкинс отметил, что Россия инвестировала «миллиарды» в свои морские силы, в частности в Северный флот, «несмотря на миллионы человеческих жизней и стоимость своего вопиющего незаконного вторжения в Украину».

Реклама

«Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненадолго. Наши потенциальные противники инвестируют миллиарды. Мы должны активизировать свои усилия, иначе потеряем это преимущество. Мы не можем допустить этого», — считает он.

Командующий ВМС Великобритании рассказал, что за последние два года количество вторжений России в британские воды выросло на 30%, включая «видимое присутствие» шпионских кораблей, таких как «Янтарь», который, как подозревают, занимается картографированием подводных кабелей.

Говоря об угрозе, которую представляет Россия, Дженкинс отметил, что «Янтарь» — «только та часть, которую мы видим публично, но это не та часть, которая меня больше всего беспокоит».

«Меня больше всего беспокоит происходящее под волнами», — отметил он.

Реклама

По словам Дженкинса, Великобритания борется с войной в подводном боевом пространстве с помощью новых технологий.

На днях стало известно, что Великобритания активизирует работу над программой «Атлантический бастион», усиливая подводную оборону на фоне роста российской активности.

Ранее сообщалось, что ВМС Британии вооружаются морскими дронами для защиты от России.