Британия на пороге важного решения: готов ли Запад ввести миротворцев в Украину

По данным журналистов, участники обсудят, как миротворческий контингент может функционировать в Украине.

Великобритания 20 марта организует закрытую встречу военных руководителей из более чем 20 стран, входящих в так называемую коалицию желающих. Главной темой обсуждения станет возможное размещение миротворческих сил в Украине.

Об этом сообщает BBC.

Встречу организует премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Планы миротворческих сил под руководством Запада в Украине переходят в оперативную фазу", — говорится в сообщении.

Однако существуют серьезные препятствия. Москва уже заявила, что не допустит присутствия войск НАТО в Украине вне зависимости от их роли. Кроме того, США не готовы предоставлять гарантии безопасности или воздушное прикрытие для миссии.

Напомним, Великобритания неизменно будет поставлять оружие в Украину, несмотря на требование Кремля, что мир может быть достигнут только при прекращении всей иностранной военной помощи для ВСУ.

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