Британия прячет военные самолеты в ангарах из-за угрозы атак дронов / © Фото из открытых источников

Реклама

Королевские военно-воздушные силы Великобритании начали перемещать самолеты на ночь в ангары и защищенные укрытия из-за опасений атак беспилотников, а для техники под открытым небом планируют установить специальные сетки.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Британские СМИ сообщают, что мероприятия касаются не только техники, которую можно переместить под крышу. Для самолетов, которые будут оставаться под открытым небом, в частности у взлетно-посадочных полос или на недостаточно защищенных базах, рассматривают возможность установки специальных антидроновых сеток.

Реклама

Британские ВВС готовятся к угрозам на собственной территории

О необходимости повышать готовность авиации к возможному конфликту накануне говорил начальник штаба Королевских ВВС, главный маршал авиации Гарв Смайт. Он отметил важность тренировок по рассредоточению самолетов, чтобы в случае опасности они не оставались сосредоточенными на нескольких военных аэродромах.

По словам Смайта, размещение авиации в разных местах делает ее более сложной целью для противника. Такой опыт RAF уже получили при строительстве новой взлетно-посадочной полосы на авиабазе Brize Norton: самолеты перемещали с шотландского Prestwick на военный аэродром Boscombe Down в Англии, не прерывая работу.

Лондон предупредил о российской угрозе диверсий

Новые меры безопасности обсуждают на фоне растущего беспокойства относительно угроз британской оборонной инфраструктуре. 24 ноября MI5 и Министерство обороны Великобритании обнародовали предупреждение о диверсиях РФ, адресованном компаниям, непосредственно поставляющим материалы и оборудование для украинских военных, а также предприятиям их цепей снабжения.

В документе говорится, что в последние месяцы Россия ужесточила попытки диверсий на европейских объектах, связанных с оборонной сферой. По данным британской службы безопасности, для этого могут использовать подставных исполнителей и относительно простые методы, в том числе поджоги. В то же время официальное предупреждение касается, прежде всего, компаний, поддерживающих украинскую армию, и не доказывает, что именно Россия причастна к возможным угрозам британским военным самолетам.

Реклама

Инциденты на британских авиабазах

В сентябре у американской авиабазы RAF Fairford на юго-западе Англии задержали нескольких мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчаткой. Район оцепили, а жителей ближайшего села Велфорд эвакуировали. На месте саперы обследовали несколько автомобилей, а к операции привлекли вооруженных правоохранителей и спецтехнику.

В начале октября Соединенные Штаты вывели все свои дальнобойные бомбардировщики из RAF Fairford и вернули их на американские базы. Решение было принято после появления новой угрозы, подробности которой не раскрывали. Тогда источник CNN назвал ситуацию «реальным инцидентом», а среди возможных причин рассматривали вероятный сговор, связанный с Ираном.

Еще один инцидент произошел 13 ноября на авиабазе RAF Lakenheath, где дислоцируются американские военные. Персоналу приказали срочно пройти в укрытие по подозрению в несанкционированной активности беспилотников. В Военно-воздушных силах США подтвердили, что силы безопасности отреагировали на сообщения о дронах, но заверили: пострадавших не было, а самолеты и инфраструктура базы не получили повреждений.

Новости партнеров

Новости партнеров