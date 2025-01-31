Британия облегчила визовые правила для украинских детей: что известно

Украинские дети, чьи спонсоры – это родители или опекуны, получат вид на жительство в Британии на 18 месяцев.

В пятницу, 31 января, Великобритания возобновила программу, облегчающую визовые правила для украинских детей для въезда в страну.

Об этом сообщили британское Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления.

Родители или законные опекуны, которые уже получили вид на жительство в Великобритании по одной из украинских программ, имеют право подать заявку на спонсорство своих детей в рамках программы "Дома для Украины".

"Дети, чьими спонсорами выступают их родители (или законные опекуны), будут иметь вид на жительство в Великобритании в течение 18 месяцев", — говорится в сообщении.

Дети смогут получать образование, медицинские услуги, льготы и иметь возможность работать в соответствии с законодательством Великобритании.

"Для получения визы как ребенок-заявитель, так и родители-спонсоры должны отвечать всем требованиям программы "Дома для Украины"", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, в Польше дети беженцев обязаны ходить в школы.

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