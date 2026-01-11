Гренландия / © Associated Press

Великобритания обсуждает с другими европейскими странами развертывание сил НАТО в Гренландии.

Об этом сообщает газета Telegraph.

«Даунинг-стрит ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые будут охранять Арктику от президента США Дональда Трампа», — пишет издание.

Газета указывает, что британские официальные лица в прошлые дни встречались с французскими и германскими чиновниками для начала подготовки этого плана. В Гренландию могут быть отправлены британские солдаты.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.

Источники отмечают, что в окружении Трампа вдохновлены недавней операцией США в Венесуэле, во время которой был захвачен президент Николас Мадуро, и рассматривают ее как прецедент для более решительных действий.

В то же время руководство американских штабов, по данным СМИ, сопротивляется этим планам. Военные считают, что вторжение будет незаконным и не получит поддержки Конгресса США.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о намерениях включить Гренландию в США. В январском интервью The Atlantic он назвал остров «совершенно необходимым» для обороны США.