Британия объявила о новой помощи для Украины: какая сумма и на что пойдет

Речь идет о гуманитарной помощи и деятельности, направленной на удовлетворение потребностей самых уязвимых категорий населения.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом пакете гуманитарной помощи для Украины на почти 37 млн фунтов стерлингов.

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

Там уточнили, что в преддверии своего первого визита в США в должности министра Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины в размере 29 млн фунтов стерлингов.

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Глава МИД также заявил о выделении еще 7,75 млн фунтов стерлингов на гуманитарную деятельность, направленную на удовлетворение потребностей самых уязвимых категорий украинского населения.

"Выделенное финансирование является частью общего объема гуманитарной помощи Великобритании Украине и региону в размере 127 миллионов фунтов стерлингов на 2023-2024 годы, о чем было объявлено на Конференции по восстановлению Украины в июне", — говорится в заявлении британского правительства.

Там отметили, что на сегодняшний день общая военная, гуманитарная и экономическая поддержка Украины со стороны Британии достигает 9,3 млрд фунтов стерлингов.

К слову, накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отсрочка оказания помощи со стороны США очень опасна. Возникает риск, что Украина проиграет войну.

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