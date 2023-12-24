Британия отправит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает "друг Путина"

Морское патрульное судно HMS Trent было отправлено в Карибский бассейн для поиска контрабандистов наркотиков, но ему была поставлена другая задача.

Британия готовится отправить военный корабль в Гайану в знак дипломатической и военной поддержки бывшей британской колонии. Ранее авторитарный лидер Венесуэлы Николас Мадуро, которого называют "другом Путина", заявил о территориальных претензиях к этой стране, богатой нефтью и полезными ископаемыми.

В воскресенье, 24 декабря, в комментарии BBC Министерство обороны Британии подтвердило, что патрульный корабль Trent примет участие в совместных учениях у берегов Гайаны после Рождества.

"HMS Trent посетит регионального союзника и партнера Содружества Гайану позже в этом месяце в рамках ряда мероприятий в регионе при выполнении задач патрулирования в Атлантике", — сообщил представитель оборонного ведомства Британии.

Морское патрульное судно HMS Trent было отправлено в Карибский бассейн для поиска контрабандистов наркотиков, но ему была поставлена другая задача.

Также читайте Друг Путина Мадуро может напасть на соседнюю страну: вспыхнет ли в мире еще одна война

Британский военный корабль появится у берегов Гайаны, единственной англоязычной страны в Южной Америке, на фоне напряженности, вызванной территориальными претензиями соседней Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 3 декабря провел референдум, чтобы подтвердить поддержку претензий своей страны на регион Эссекибо, охватывающий примерно две трети Гайаны. Его холмы и джунгли богаты золотом, алмазами и бокситами, а у побережья найдены огромные залежи нефти.

Это вызвало опасение, что Венесуэла может спровоцировать первую межгосударственную войну в Южной Америке после Фолклендского конфликта в 1982 году.

Впоследствии Мадуро встретился с президентом Гайаны Ирфааном Али и согласился не применять силу, но обе стороны все еще расходятся в том, как законно урегулировать пограничный спор.

На этой неделе страховой рынок Ллойда в Лондоне добавил Гайану в список самых рискованных зон судоходства.

Напомним, венесуэльский диктатор Николас Мадуро провел "референдум" и захотел присвоить себе территорию соседней Гайаны. Чтобы предотвратить обострение конфликта, государства Южной Америки собрали представителей обеих стран на переговоры, после которых Мадуро заявил, мол, "Венесуэла победила".

Читайте также: