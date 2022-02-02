Британия перехватила военные самолеты России, которые приближались к зоне интересов Лондона

Российские самолеты не успели войти в воздушное пространство Великобритании.

Военно-воздушные силы Британии перехватили четыре российских самолета-бомбардировщика, пытавшихся войти в воздушное пространство Лондона.

Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на пресс-секретаря Королевских ВВС.

"Истребители Quick Reaction Alert Typhoon, базирующиеся в RAF Lossiemouth, сегодня ( 2 февраля — ред. ) заметили неизвестные самолеты, которые приближались к зоне интересов Великобритании. Впоследствии мы перехватили и сопровождали четыре самолета Russian Bear", — сказал спикер в сообщении.

Он также отметил, что российские самолеты не вошли в воздушное пространство Великобритании.

Как сообщалось ранее, на фоне наращивания вооруженных сил РФ у границ Украины Франция отправляет свой военный фрегат, входящий в состав воздушно-морской группы авианосца Charles de Gaulle, в акваторию Черного моря. Группа атомного авианосца Charles de Gaulle (R91) с февраля по апрель в этом году будет выполнять миссию в Средиземном море.

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