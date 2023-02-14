Британия почтит годовщину войны в Украине общенациональной минутой молчания

Минуту молчания проведут в знак солидарности с Украиной.
Великобритания отметит первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля общенациональной минутой молчания.
Об этом сообщает The Guardian.
Британский премьер Британии Риши Сунак вместе со всей страной 24 февраля в 11:00 по Гринвичу отметит годовщину войны минутой молчания — как знак солидарности с Украиной.
"Приближаясь к годовщине варварского и ужасного вторжения России в Украину, как нация мы отдаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение России снова принесло войну и разрушение на наш континент, заставило миллионы покинуть свои дома и разрушило семьи по всей Украине и России", — заявил глава правительства Британии.
Напомним, Риши Сунак на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал усиление системы ПВО Украины в ближайшие недели. По его словам, продолжаются обсуждения о предоставлении государству дальнобойных ракет.
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