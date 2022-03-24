Британия подготовила новый пакет военной поддержки: противотанковое оружие и деньги для ВСУ

Помощь британцев в виде летального оружия увеличится более чем вдвое.

В четверг, 24 марта, во время встречи лидеров стран НАТО и "Большой семерки" в Брюсселе, правительство Великобритании намерено объявить о "новом крупном пакете военной поддержки" Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщили на официальном сайте британского правительства.

Пакет поддержки будет включать 6 тысяч ракет для противотанкового и фугасного оружия, а также 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов США) на финансовую поддержку украинских военных.

Таким образом, помощь британцев в виде летального оружия увеличится более, чем вдвое.

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Ранее Великобритания уже предоставила Вооруженным силам Украины более 4 000 единиц противотанкового оружия, включая системы NLAW и ракеты Javelin. Британское правительство также снабжает высокоскоростными зенитными ракетами Starstreak, чтобы помочь украинцам защититься от бомбардировок с воздуха и помогает с амуницией — бронежилетами, шлемами и ботинками.

“Мы не можем и не будем стоять в стороне, пока Россия стирает украинские города в прах. Соединенное Королевство будет работать с нашими союзниками, чтобы усилить военную и экономическую поддержку Украины, укрепляя ее оборону, когда они преломят ход в этой борьбе”, – отметил премьер-министр Борис Джонсон.

Он также подчеркнул, что Путин уже потерпел крах в Украине, а украинский народ продемонстрировал себя чрезвычайно храбрым и настойчивым в защите своей родины.

Напомним, в среду, 23 марта, президент США Джо Байден прибыл в Брюссель для экстренных переговоров с европейскими лидерами по войне в Украине. Американский лидер имеет планы по дополнительным антироссийским санкциям.

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