Британия подготовила план окончания войны в Газе — Financial Times

Лондон уже поделился своим планом с арабскими, американскими и европейскими правительствами.

Великобритания предложила план по пяти пунктам, который, по мнению Лондона, завершит войну между Израилем и боевиками ХАМАС.

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Об этом пишет издание Financial Times.

В сообщении указывается, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил эту инициативу с израильскими и палестинскими лидерами во время своего турне в регионе.

Кроме того, во время своего визита Кэмерон призвал стороны "к немедленной паузе в боевых действиях".

Британский чиновник выразил уверенность, что прекращение боевых действий в конечном счете приведет к освобождению заложников в Газе, а затем к переговорам о постоянном прекращении огня.

"Что мы пытаемся сделать, так это закрепить идею о том, что получив эту паузу, вы должны упорно работать над тем, чтобы превратить ее в длительное прекращение огня, и действительно сосредоточиться на реалистичных и достижимых вещах, которые смогут сделать прекращение огня постоянным и стойким ", — сказал Кэмерон.

Великобритания уже поделилась своим планом с арабскими, американскими и европейскими правительствами.

Вместе с тем, как сообщает издание, премьер-министр Биньямин Нетаньяху исключил любые шаги в направлении создания палестинского государства или сотрудничества с Палестинской администрацией, а также отверг любое постоянное прекращение огня как часть соглашения об освобождении заложников.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль потерял рекордное количество солдат за сутки в секторе Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Нетаньяху и Байден обсудили возможности создания независимого палестинского государства.

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