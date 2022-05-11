Британия подписала историческое соглашение со Швецией о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения

Британия подписала историческое соглашение со Швецией о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения

Соглашение предусматривает возможность обмена разведданными и проведение совместных учений.

Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения. Ожидается подписание аналогичного соглашения с Финляндией.

Среди прочего соглашение предусматривает возможность обмена разведданными и проведение совместных учений.

Обе страны, с руководством которых сегодня встречается премьер-министр Британии Борис Джонсон, в ближайшее время примут решение о вступлении в НАТО.

Джонсон объявил, что его страна в одностороннем порядке гарантирует безопасность Швеции и Финляндии до того, как они станут членами НАТО и распространятся на действие пятой статьи Североатлантического договора.

Ранее Сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ее страна выступает за полноправное членство Украины в Европейском Союзе .

Напомним, посол Великобритании Мелинда Симмонс 29 апреля вернулась в столицу Украины.

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