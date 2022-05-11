Британия подписала историческое соглашение со Швецией о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения

Соглашение предусматривает возможность обмена разведданными и проведение совместных учений.
Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения. Ожидается подписание аналогичного соглашения с Финляндией.
Среди прочего соглашение предусматривает возможность обмена разведданными и проведение совместных учений.
Обе страны, с руководством которых сегодня встречается премьер-министр Британии Борис Джонсон, в ближайшее время примут решение о вступлении в НАТО.
Джонсон объявил, что его страна в одностороннем порядке гарантирует безопасность Швеции и Финляндии до того, как они станут членами НАТО и распространятся на действие пятой статьи Североатлантического договора.
Ранее Сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом.
Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ее страна выступает за полноправное членство Украины в Европейском Союзе .
Напомним, посол Великобритании Мелинда Симмонс 29 апреля вернулась в столицу Украины.
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