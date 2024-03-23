Британия показала фото выпуска первых пилотов ВСУ, которые обучались на F-16

Теперь летчики перейдут к следующему этапу обучения во Франции.

Группа украинских летчиков завершила один из этапов учений на западных истребителях F-16 в Великобритании.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании и обнародовало фото выпуска в соцсети X.

"Выпуск первых украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских воздушных сил. Теперь они перейдут на следующий этап обучения во Франции", — говорится в сообщении.

Выпуск первых украинских пилотов истребителей F-16 / Фото: twitter.com/DefenceHQ

Теперь группа перейдет на курсы повышения квалификации ВВС Франции / Фото: twitter.com/DefenceHQ

В Минобороны Соединенного Королевства уточнили, что 10 летчиков, почти полная эскадрилья украинских пилотов, завершили базовый курс обучения полетов на истребителях F-16 в Великобритании.

Этот этап уже преодолели 10 летчиков / Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, Украина может получить обещанные F-16 уже этим летом. Речь идет об истребителях от Дании и Нидерландов.

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