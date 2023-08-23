Британия поможет положить конец зависимости Украины от ядерного топлива из РФ — Sky News

Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на сумму 225 млн евро, чтобы укрепить энергетическую безопасность Украины и помочь избавиться от зависимости от ядерного топлива из РФ.

Об этом заявил министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время визита в Украину, передает Sky News.

По его словам, Великобритания предоставит кредитные гарантии украинской национальной атомной компании "Энергоатом" через британское экспортно-кредитное агентство UK Export Finance.

По соглашению компания Urenco со штаб-квартирой в Великобритании будет предоставлять "Энергоатому" услуги по обогащению урана, жизненно важные для ядерного топлива, поскольку атомная энергетика производит более половины электроэнергии в стране.

"Правительство надеется, что это укрепит энергетическую безопасность Украины и поможет положить конец зависимости страны от ядерных услуг и ядерного топлива из России, а также будет способствовать дальнейшей изоляции Владимира Путина", — говорится в сообщении.

По данным Министерства энергетической безопасности и Net Zero, новый заем приведет к тому, что финансовая помощь Британии Украине приблизится к 5 миллиардам фунтов стерлингов.

Напомним, разведка Британии назвала главную цель россиян на оккупированных территориях.