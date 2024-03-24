Британия предостерегла Путина не использовать теракт для усиления войны против Украины – The Telegraph

Великобритания предупредила российского президента-диктатора Владимира Путина не использовать теракт в "Крокус Сити Холл" как "оправдание" для усиления войны против Украины.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник по вопросам безопасности в британском правительстве, занимающий высокий пост.

Как пишет издание, российский президент использовал речь в субботу, 23 марта, после теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске, чтобы обвинить Киев в попытке помочь четырем вооруженным лицам скрыться после того, как они открыли огонь и убили по меньшей мере 130 человек.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение. Украина отрицает всякую причастность. Эту оценку поддержали Соединенные Штаты, несколько недель назад предупредившие о неизбежном теракте в Москве.

"Однако в пятиминутном видеоролике, в котором сообщается о задержании злоумышленников, Путин отметил : "Они пытались скрыться и двинулись в сторону Украины, где предварительно для них было подготовлено окно для пересечения границы".

Высокопоставленный источник службы безопасности отметил: "Отчаянное желание Путина свалить все это на Украину не удивляет, поскольку он пытается еще больше обмануть российский народ, делая вид, что внутри России нет несогласия. Он не должен использовать эту сфабрикованную связь как любой повод для усиление своей незаконной войны в Украине".

Глава Комитета иностранных дел Палаты общин британского парламента Алисия Кернс также указала, что российские медиа распространили фейковые видео украинских чиновников, чтобы обвинить Украину в теракте и предоставить Путину повод для дальнейших зверств.

"Нет никаких признаков ни какой-либо связи (теракта - ред.) с Украиной, ни каких-либо проверенных оснований предполагать их причастность", — подчеркнула она.

Премьер-министр Польши Дональд Туск повторил это мнение, выразив надежду, что "эта ужасная трагедия не станет ни для кого поводом для эскалации насилия и агрессии".

Официальные лица США в частном порядке выразили обеспокоенность по поводу необоснованных заявлений о причастности Украины, предполагая, что обвинение Киева в нападении может быть способом для Москвы оправдать дальнейшую эскалацию или поощрить больше россиян воевать против Украины.

По словам официальных лиц, разведданные США, собранные ранее в марте, обнаружили, что "Исламское государство" планировало атаку на Москву.

Напомним, эксперт Александр Мусиенко считает, что в России будет еще больше терактов после стрельбы в "Крокус Сити Холл".

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