Британия прекратила обмен разведданными с США: что произошло

Флаг Великобритании / © Shutterstock

Великобритания больше не будет обмениваться разведывательными данными с Соединенными Штатами о судах, подозреваемых в торговле наркотиками в Карибском бассейне. Лондон считает американские удары по этим лодкам незаконными и не желает быть соучастником таких действий.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники, на протяжении многих лет Великобритания, которая имеет несколько подчиненных территорий в Карибском регионе, помогала США обнаруживать суда, которые могли перевозить наркотики. Эта информация передавалась Береговой охране США, которая перехватывала подозрительные лодки.

CNN уточняет, что разведданные поступали в Объединенную межведомственную оперативную группу «Юг», расположенную во Флориде. В состав этой структуры входят представители стран-партнеров, совместно борющихся с незаконным оборотом наркотиков.

Однако после того, как в сентябре американские военные начали наносить удары по судам, Великобритания прекратила делиться данными. Лондон опасается, что предоставленную информацию могли использовать для выбора целей атак.

По словам источников, британские чиновники считают, что эти удары, в результате которых погибли 76 человек, являются нарушением международного права. Именно поэтому Британия остановила передачу разведданных около месяца назад.

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также заявил, что атаки США в Карибском бассейне противоречат международному праву и являются «внесудебными убийствами». CNN сообщает, что Лондон разделяет эту оценку.

До сентября борьбой с наркотрафиком занимались правоохранительные органы и Береговая охрана США. Тогда подозреваемых в контрабанде рассматривали как преступников с правом на судебное разбирательство, и Великобритания активно помогала в этих операциях.

Впрочем, администрация президента США Дональда Трампа настаивает, что американские военные имеют право наносить смертельные удары по подозреваемым в наркоторговле, поскольку они представляют «непосредственную угрозу» для американцев и являются «враждебными комбатантами», находящимися в «вооруженном конфликте» с США.

Ранее сообщалось, что США готовят операцию с ударами БпЛА по наркоторговцам в Венесуэле, которая может начаться уже через несколько недель.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп обвинил главу Колумбии Густаво Петра в содействии наркотрафику и заявил, что Вашингтон прекращает финансовую поддержку страны.