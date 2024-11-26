Британия приняла решение о визах дл украинских беженцев: что известно

Время пребывания в Британии по новой схеме не будет учитываться при подаче заявки на постоянное проживание.

Британское правительство решило продлить визы украинским беженцам еще на 18 месяцев. Речь идет об украинцах, приехавших в Британию в поисках убежища от войны после 24 февраля 2022 года.

Об этом говорится в заявлении об изменениях в Иммиграционных правилах, опубликованном на сайте правительства Великобритании во вторник, 26 ноября.

В пояснительной записке документа указывается, что продление виз не будет автоматическим. Всем украинцам, которые хотят продлить свое пребывание в Британии, придется подавать новую заявку.

Новая схема предоставления убежища стартует 4 февраля 2025 года. Обращаться за продлением визы необходимо не позднее чем за 28 дней до истечения срока действия предыдущего разрешения. При этом на момент подачи и рассмотрения заявки (8 недель) пребывание на территории Британии обязательно. Все это время, пока рассматривается заявка, беженцы будут сохранять свой статус и права.

В то же время в документе отмечается, что предоставление убежища не является основанием для иммиграции украинцев в Великобританию. Время, проведенное на территории страны с разрешением в рамках схем для Украины, не может быть использовано как квалификационный период для подачи заявления на долгосрочное проживание.

Напомним, Норвегия не будет предоставлять убежище беженцам из западных областей Украины. Эти регионы считаются безопасными и расположены вдали от линии фронта.

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