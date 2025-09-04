Британия профинансировала оружие для Украины за счет замороженных активов РФ: известна сумма

Великобритания / © Associated Press

Правительство Великобритании сообщило, что профинансировало военную помощь для Украины на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долл.), использовав для этого средства из замороженных российских активов.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Этот пакет военной помощи для Украины стал частью подготовки к визиту министра обороны Великобритании Джона Хили в Киев, который состоялся 3 сентября.

За счет выделенных средств Украина уже получила сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, ракеты для систем противовоздушной обороны, запчасти к технике, а также новые контракты на обслуживание и ремонт военного оборудования и транспорта.

Только за последние 50 дней Британия передала Украине:

4,7 млн патронов для стрелкового оружия;

60 тыс. артиллерийских снарядов, ракет и реактивных боеприпасов;

более 2500 дронов;

более 200 систем радиоэлектронной борьбы;

100 единиц легкого оружия;

30 транспортных средств;

дополнительные средства для борьбы с дронами и усиления ПВО.

«Великобритания остается преданной обеспечению справедливого и устойчивого мира в Украине, и в этом году на военную поддержку Украины выделено 4,5 миллиарда фунтов», — указали в правительстве.

Кроме этого, Великобритания предоставила Украине заем на 2,26 млрд фунтов через Фонд ускорения чрезвычайных доходов. Его погашение также будет осуществляться за счет замороженных российских активов.

К слову, в середине августа стало известно, что Европа впервые опередила США в военной помощи Украине. За первую половину 2025 года европейские страны предоставили Киеву на 4,4 млрд больше военной помощи, чем США. Общая сумма европейской поддержки составила более 35 млрд долл. Европа все больше фокусируется на производстве оружия для Украины, а не на его передаче со складов.