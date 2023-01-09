Британия рассматривает возможность поставки в Украину танков Challenger 2 – Sky News

По информации издания, Великобритания может предоставить около 10 танков Challenger 2.

Великобритания впервые рассматривает возможность поставки в Украину танков Challenger 2.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, уже несколько недель идут дискуссии о поставках ВСУ "некоторого количества" боевых танков Challenger 2 британской армии.

"Такой шаг ознаменовал бы значительное усиление поддержки Западом Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать этому примеру", – говорится в статье.

Правительство Великобритании еще не приняло окончательного решения. Однако, если решение будет одобрено, Британия станет первой страной, которая отзовется на призывы Украины оснастить ВСУ мощными западными танками.

Источник предположил, что Британия может предложить около 10 танков Challenger 2, что достаточно для оснащения танковой роты.

Собеседник издания отметил, что в целом поставка "не изменит правила игры", но все же будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг преодолеет барьер, до сих пор не позволявший союзникам поставлять Украине западные танки из-за опасений, что это перерастет в эскалацию.

Министерство обороны Великобритании не подтверждает и не отрицает, что рассматривает возможность поставлять Украине танки.

"По состоянию на сегодняшний день мы предоставили Украине более 200 единиц бронетехники, в том числе машины Stormer, вооруженные ракетами Starstreak. Мы также предоставили десятки тысяч единиц индивидуальной защиты, включая шлемы и бронежилеты, средства передвижения и материально-технического обеспечения, противотанковое оружие, ракеты и системы ПВО, зимнее и медицинское оборудование", – заявил спикер ведомства.

Полковник Хэмиш де Бреттон Гордон, бывший командир 1-го Королевского танкового полка, заявил, что поставки западных танков могут "склонить весы" на поле боя в пользу Украины.

В прошлом году Великобритания отправила 14 танков Challenger 2 в Польшу в рамках соглашения о помощи Украине. В свою очередь Варшава отправила Киеву свои советские танки Т-72.

Что известно о танке Challenger 2

Танки Challenger 2 находятся на вооружении английской армии с 1994 года. Один танк весит 62,5 тонны и вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой.

Эти танки применялись во время боевых действий в Косово и Ираке. В настоящее время подразделение Challenger находится в Эстонии в рамках миссии НАТО в Восточной Европе по сдерживанию российской агрессии.

Напомним, что Франция передаст Украине БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.

6 января США объявили о рекордном пакете военной помощи для Украины. В новый пакет военной помощи, кроме БМП Bradley, которые ВСУ получат впервые, войдут самоходные гаубицы, MRAP и другие бронетранспортеры, а также дополнительное оборудование.

Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot. Кроме того, ФРГ передаст Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot в первом квартале 2023 года.

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