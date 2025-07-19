Британия разрабатывает истребитель-невидимку, способный атаковать объекты в глубине России

Прототип истребителя Tempest / © Associated Press

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Великобритания совместно с Японией и Италией работает над созданием истребителя шестого поколения, который в случае войны РФ против НАТО сможет незаметно для систем ПВО добраться до военных целей на территории России без дозаправки и атаковать их.

Об этом пишет The Telegraph.

Сверхзвуковой истребитель-невидимка, который в Британии называют Tempest, будет иметь большие габариты, чтобы внутри борта можно было разместить дополнительные топливные баки, значительные объемы полезной нагрузки, вооружений и технических средств.

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По словам военного аналитика Фрэнсиса Туса, в случае потенциального конфликта РФ с НАТО на первой неделе войны Tempest, поднявшись в воздух в Британии, вторгнется в Россию и ударит по системам противоракетной обороны (ПРО), ПВО и авиабазам.

После этого этот самолет сможет уничтожать вражеские истребители в небе или выполнять задачи поддержки наземных сил. Ожидается, что для выполнения этой роли Tempest сможет сбросить на цели арсеналы оружия взрывного действия, которые потенциально будут вдвое больше, чем на американском F-35.

Технология, используемая в самолете, гарантирует, что он сможет выполнять функции самостоятельного воздушного коммуникационного узла. Это позволит Tempest обеспечить связь для дронов и ракет, находящихся поблизости, а также наземных сил и спутников в космосе.

«Мы должны иметь возможность действовать на расстоянии, где наша связь может быть нарушена», — отметил Джонни Мортон из BAE Systems, крупнейшей британской оборонной компании, которая отвечает за разработку истребителя.

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Самолет, как отмечает The Telegraph, сможет заменить имеющиеся на вооружении Королевских ВВС Typhoon и американские F-35A, о приобретении которых недавно заявило командование британских воздушных сил.

Ввод самолета в эксплуатацию планируется в 2035 году в рамках соглашения GCAP (Глобальная программа боевой авиации), в котором участвуют BAE, Rolls-Royce, производитель ракет MBDA и итальянская Leonardo.

Напомним, глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман считает, что следующая война с большой вероятностью начнется в космосе, поскольку военное развитие в этой сфере быстрее всего растет, а Россия доминировала в ней до вторжения в Украину.