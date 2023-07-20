Британия сняла санкции с российского миллиардера Олега Тинькова: в чем причина

Еще в 2022 году Тиньков продал свой банк "Тинькофф" за 3% от реальной стоимости.

Великобритания сняла финансовые санкции с российского миллиардера Олега Тинькова. Это связано с тем, что у бизнесмена больше нет ни российских активов, ни гражданства в РФ.

Об этом информируют в Управлении по реализации финансовых санкций Казначейства.

В частности, имя российского бизнесмена больше не отображается в консолидированном списке OFSI.

"Вероятно, причиной снятия санкций стал разрыв экономических связей Тинькова с РФ. Таким образом, формальные основания для введения санкций оказались более нерелевантными", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в 2022 году Тиньков продал свой банк "Тинькофф" за 3% от реальной стоимости. При этом Тиньков уверял, что еще до полномасштабной войны собирался продать свою долю в банке, поскольку не верит в будущее России.

Напомним, ранее известный бизнесмен Олег Тиньков сообщил о решении отказаться от российского гражданства.

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