Британия сняла санкции с российского миллиардера Олега Тинькова: в чем причина

Еще в 2022 году Тиньков продал свой банк "Тинькофф" за 3% от реальной стоимости.
Великобритания сняла финансовые санкции с российского миллиардера Олега Тинькова. Это связано с тем, что у бизнесмена больше нет ни российских активов, ни гражданства в РФ.
Об этом информируют в Управлении по реализации финансовых санкций Казначейства.
В частности, имя российского бизнесмена больше не отображается в консолидированном списке OFSI.
"Вероятно, причиной снятия санкций стал разрыв экономических связей Тинькова с РФ. Таким образом, формальные основания для введения санкций оказались более нерелевантными", — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще в 2022 году Тиньков продал свой банк "Тинькофф" за 3% от реальной стоимости. При этом Тиньков уверял, что еще до полномасштабной войны собирался продать свою долю в банке, поскольку не верит в будущее России.
Напомним, ранее известный бизнесмен Олег Тиньков сообщил о решении отказаться от российского гражданства.
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