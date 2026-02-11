Британия срочно наращивает войска на севере Европы: что заставило Лондон действовать

Военные армии Великобритании / © Associated Press

Великобритания объявила о намерении в ближайшие три года существенно увеличить военное присутствие в Норвегии на фоне роста угроз со стороны России в Арктическом регионе и Северной Атлантике.

Об этом говорится в материале BBC.

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что численность британского контингента в Норвегии вырастет с 1000 до 2000 военных. По его словам, Россия "быстро восстанавливает военное присутствие в регионе, в частности, вновь открывает базы времен холодной войны".

В Лондоне отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину агрессивная активность Кремля в Европе и Арктике резко возросла.

"Россия представляет наибольшую угрозу безопасности в Арктике и Крайнем Севере со времен холодной войны", - заявил Джон Гили.

Министр обороны также обсудит эти инициативы с партнерами по НАТО во время встречи в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.

Масштабные учения НАТО и защита инфраструктуры

В рамках усиления присутствия в регионе 1 500 командос Королевской морской пехоты Великобритании примут участие в масштабных учениях НАТО Cold Response, которые пройдут в марте в Норвегии, Финляндии и Швеции. Обучение направлено на подготовку союзных сил к боевым действиям в экстремальных арктических условиях.

Кроме того, в сентябре под руководством Великобритании Объединенные экспедиционные силы проведут обучение Lion Protector с привлечением авиации, сухопутных и морских подразделений нескольких европейских стран. По заявлению правительства, сценарии предусматривают защиту критической инфраструктуры в Норвегии, Исландии и в районе Датских проливов от атак и диверсий.

Угроза подводным кабелям и активность субмарин РФ

Британия и ее союзники по НАТО все больше обеспокоены угрозами подводных кабелей и трубопроводов в Северной Атлантике. В прошлом году Лондон и Осло подписали оборонное соглашение по совместной защите подводной инфраструктуры и мониторингу активности российских подлодок.

По данным Минобороны Великобритании, за последние два года количество российских субмарин в британских территориальных водах выросло на 30%, а активность РФ в Северной Атлантике вернулась к уровню времен холодной войны.

Европа готовится к возможному противостоянию с РФ

Усиление британского присутствия в Арктике происходит на фоне активной подготовки ряда европейских стран к потенциальной войне с Россией.

Германия больше не рассматривает войну с РФ как отдаленный сценарий. Берлин переходит к масштабной модернизации армии и подготовке тыла. Минобороны ФРГ инициировало срочную закупку тысяч дронов-камикадзе с искусственным интеллектом для действий в условиях жесткой РЭБ. На эти нужды подан запрос в бюджетный комитет Бундестага на 536 млн. евро. Военное руководство открыто говорит о необходимости готовить общество к возможным потерям, диверсиям и ударам по инфраструктуре.

Польша с 2026 года планирует создать резерв высокой готовности численностью до 500 тысяч человек. Речь идет о сочетании профессиональной армии, сил территориальной обороны и резервистов, которые будут проходить регулярные учения. Участие в программе будет добровольным и оплачиваемым, а в службу будут привлекаться как мужчины, так и женщины. Ожидается, что уже в 2026 году подготовку пройдут около 40 тысяч резервистов, а общее количество граждан, охваченных оборонной подготовкой, может превысить 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что некоторые разведывательные службы оценивают, что Россия может переформировать свои силы для "региональной войны" в районе Балтийского моря в течение 2 лет после потенциального прекращения огня в Украине, а для "локальной" войны против одного соседа - в течение 6 месяцев.