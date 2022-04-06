Британия ударила санкциями по России: под ограничениями банки, олигархи, уголь и оборудование

Британия ударила санкциями по России: под ограничениями банки, олигархи, уголь и оборудование

Великобритания вводит новый набор санкций против России, "чтобы морить голодом военную машину Путина", говорится в заявлении королевского МИД.

Как сообщает CNN, пятый пакет санкций против Москвы включает в себя полную заморозку активов крупнейшего российского «Сбербанка» и Московского кредитного банка, а также запрет на новые британские инвестиции в Россию на сумму свыше 14 миллиардов долларов в 2020-ом.

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Британия покончит со всей зависимостью от российского угля и нефти к концу 2022-го, а также как можно скорее прекратит импорт газа, а также экспорт нефтяного оборудования и катализаторов, импорт изделий из железа и стали.

"Это будет еще одним серьезным ударом по российской экономике и еще больше ограничит их будущие возможности", — заявили в британском правительстве.

Великобритания также ввела санкции в отношении восьми дополнительных российских олигархов, которых президент России Владимир Путин "использует для поддержки своей военной экономики".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новый пятый пакет санкций от ЕС против России не способен остановить Путина. Для этого нужно ввести эмбарго на русский газ и нефть, также отключить от SWIFT все русские банки.