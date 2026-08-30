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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Британия усилила слежку за российским флотом: Москва отреагировала фрегатом

Среди кораблей, за которыми следили военные, были суда, находящиеся под санкциями.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Британский флот

Британский флот / © Associated Press

Королевский флот Великобритании провел 72-часовую операцию по наблюдению за российскими судами вблизи британских берегов.

Об этом пишет издание The Guardian.

Отмечается, что «интенсивная» 72-часовая операция прошла на прошлой неделе. С помощью радаров британские военные следили за четырьмя кораблями, направлявшимися из Северного моря в Ла-Манш.

По словам официальных лиц, наблюдение за российскими судами производили корабли HMS Duncan, HMS St Albans и HMS Severn. Дополнительную поддержку операции обеспечивал вертолет Merlin.

Было зафиксировано, как российский эскадренный миноносец Адмирал Левченко сопровождал в направлении Дувра грузовые суда Генерал Скобелев и Спарта. Оба судна находятся под санкциями.

В ответ на британское наблюдение Россия дополнительно привлекла фрегат «Неустрашимый» для охраны груза.

Первый морской лорд генерал Гвин Дженкинс заявил, что оснований для самоуспокоения нет. По его словам, суда «теневого флота» и дальше составляют «неприемлемую угрозу» для безопасности Великобритании.

«Вместе с нашими союзниками такой подход заставляет Москву отвлекать российские военные корабли от их основного назначения», — заявил Дженкинс.

Он подчеркнул, что Россия понимает готовность Великобритании снова действовать в случае необходимости.

«Это потому, что Россия знает: мы готовы принять меры снова, если это потребуется», — добавил генерал.

Ранее сообщалось, что Россия сделала предупреждение Великобритании на фоне беспокойства экспертов о возможной эскалации войны со стороны диктатора Путина.

Мы ранее информировали, что Российские специализированные подлодки осуществляли обследование критически важной подводной инфраструктуры в британских водах и вокруг них.

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