Британия усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке для защиты от Ирана

Британия увеличила количество своих истребителей на Кипре

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Великобритания направила дополнительные истребители Королевских ВВС на Ближний Восток , чтобы "лучше защитить свое присутствие" на Кипре и Омане от потенциальных угроз со стороны Ирана. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что основной целью этого развертывания является «укрепление деэскалации и безопасности в регионе», а также возможность поддержки союзникам.

Об этом пишет The Guardian.

Этот шаг подчеркивает увеличение обеспокоенности Лондона по поводу эскалации напряженности в регионе после недавних действий Ирана.

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Защита интересов и персонала

Дополнительные самолеты Королевских ВВС были развернуты на базе Акротири на Кипре. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что это решение является «превентивным мероприятием» и должно обеспечить «непрерывную поддержку операций в регионе и готовность Великобритании способствовать более широким усилиям по сдерживанию». Это увеличенное присутствие будет включать в себя истребители Typhoon и самолеты-заправщики класса «воздух-воздух».

Как сообщает Cyprus Mail, помимо двух своих суверенных баз в Акротире и Декелии, у Великобритании также есть доступ к авиабазе Аль-Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах и авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

«Мы опрокидываем в регион активы, включая самолеты, и это для поддержки в регионе в случае непредвиденных обстоятельств. Я буду трезво смотреть на наши обязанности и обязательства, а также на мои обязанности как премьер-министра Соединенного Королевства», — сказал Стармер.

По словам Джона Хили, чьи предварительные заявления еще в октябре 2024 года отмечали готовность британских сил к реагированию на иранские угрозы, развертывание истребителей является сугубо оборонительным шагом. Его цель – защитить британские интересы и персонал в стратегически важных регионах, таких как Кипр и Оман, а также на более широком Ближнем Востоке. Это развертывание происходит на фоне обострения региональной напряженности, усилившейся после атаки Ирана на Израиль.

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Цель – деэскалация и безопасность

Представители оборонного ведомства Великобритании подчеркивают, что несмотря на наращивание военного присутствия, главной целью остается деэскалация. Развертывание истребителей должно служить сдерживающим фактором для любых агрессивных действий, которые могут угрожать стабильности.

Наращивание сил Великобритании на Ближнем Востоке отражает совместные усилия западных стран по укреплению безопасности своих союзников и защите критически важных объектов в регионе на фоне изменяющейся геополитической ситуации и усиления угроз.

Напомним, Республика Кипр — ближайшее государство ЕС в зоне конфликта на Ближнем Востоке — ужесточает меры безопасности на фоне роста опасений по поводу возможных иранских авиаударов. Власти Кипра обеспокоены, ведь на территории страны расположены две военные базы Великобритании и самолеты гражданской авиации Израиля.