Британия временно отозвала своего посла из Ирана после казни экс-замминистра обороны

Недавно в Иране приговорили к смертной казни бывшего замминистра обороны, имевшего двойное гражданство.

Великобритания заявила, что временно отзывает своего посла из Ирана из-за смертной казни экс-заместителя министра обороны Алирезы Акбари, который имел двойное гражданство, в том числе он был британским подданным.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Мы привлекаем режим к ответственности. Соединенное Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана, вызвало поверенного в делах и временно отозвало посла для консультаций", — написал он.

Также отмечается, что этот ответ на действия Ирана не ограничен тем, что описано выше.

Казнь экс-замглавы Минобороны Ирана

Иранские власти приговорили британо-иранского гражданина и бывшего министра обороны Ирана Алиреза Акбари к смертной казни. Иранские власти взяли под стражу Алирезу Акбари еще в 2019 году. Позже Революционный суд Тегерана приговорил его к смертной казни.

Бывшего замминистра обороны страны обвинили в шпионской деятельности в пользу Великобритании.

В субботу, 14 января, стало известно, что в Иране таки казнили бывшего замминистра обороны. На инцидент отреагировали в Министерстве иностранных дел по Содружеству и развитию Великобритании. В ведомстве заявили, что поддерживают членов семьи осужденного и несколько раз возбуждали его дело перед властями Ирана.

Напомним, 7 января в Иране казнили еще двух человек в результате протестов, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини.

8 декабря в Иране казнили первого участника протестов, охвативших страну.

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