Британия временно сняла санкции с «Лукойла» для Болгарии

Это сделано, чтобы Болгария могла обеспечивать стабильную работу своего единственного нефтеперерабатывающего завода.

«ЛУКойл»

«ЛУКойл» / © Associated Press

Великобритания временно приостановила действие санкций против российской компании « ЛУКойл » в части, касающейся Болгарии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters .

Как отмечается, британское Управление по применению финансовых санкций выдало специальные лицензии двум болгарским структурам «Лукойла». Именно эти компании отвечают за продажу, распределение горючего и управление единственным нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе.

Выданные лицензии позволяют компаниям, а также банковским учреждениям продлевать сделки с этими предприятиями и их дочерними структурами до 14 февраля 2026 года.

Решение правительства Великобритании было объявлено синхронно с тем, что болгарские власти назначили специального руководителя для контроля над местными активами «Лукойла». Этот руководитель получил соответствующие полномочия именно в пятницу.

В то же время, по данным Reuters, Болгария обратилась и в Соединенные Штаты с просьбой временно освободить страну от действия американских санкций, наложенных на "ЛУКойл". Ожидается, что решение Вашингтона может быть объявлено уже к концу пятницы.

Ранее сообщалось, что американская инвестиционная компания Carlyle рассматривает варианты приобретения иностранных активов российского "Лукойла" после введения санкций США .

Мы ранее информировали, что Румыния хочет взять под контроль активы "Лукойла", чтобы избежать санкций США .

