Британия вторично через два дня подняла свои истребители из-за российских самолетов

Британия вторично через два дня подняла свои истребители из-за российских самолетов

Самолеты подняли с шотландской авиабазы Лосимут при поддержке заправочного танкера Voyager, расположенного в Оксфордшире.

Великобритания снова поднимала свои истребители Typhnoon из-за российских самолетов.

Об этом сообщает Sky News.

"Мы не дадим никакой дополнительной информации по этой операции, пока она не будет завершена", — говорится в заявлении Минобороны страны.

Напомним:

Накануне военно-воздушные силы Британии перехватили четыре российских самолета-бомбардировщика, пытавшихся войти в воздушное пространство Лондона.

CNN опубликовала снимки со спутника, на которых видны российские войска у границ Украины | Новости мира

Читайте также: