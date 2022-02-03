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Британия вторично через два дня подняла свои истребители из-за российских самолетов

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Британия вторично через два дня подняла свои истребители из-за российских самолетов

Associated Press

Самолеты подняли с шотландской авиабазы Лосимут при поддержке заправочного танкера Voyager, расположенного в Оксфордшире.

Великобритания снова поднимала свои истребители Typhnoon из-за российских самолетов.

Об этом сообщает Sky News.

"Мы не дадим никакой дополнительной информации по этой операции, пока она не будет завершена", — говорится в заявлении Минобороны страны.

Напомним:

Накануне военно-воздушные силы Британии перехватили четыре российских самолета-бомбардировщика, пытавшихся войти в воздушное пространство Лондона.

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